الاقتصاد

العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها أمام الدولار بنحو 30%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها أمام الدولار.

وسجلت العملة الإيرانية تراجعا جديدا بنحو 30% أمام الدولار.

وفى وقت سابق قالت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، إن حريقا اندلع في مصنع بشمال غرب إيران، ونشرت تسجيلا مصورا لدخان أسود كثيف يصعد من الموقع.

 

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واندلع الحريق في بلدة الشيخ حسن في إقليم أذربيجان الشرق وكانت قد قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن انفجارا وقع في محطة كهرباء بإقليم أصفهان بوسط إيران دون حدوث إصابات.

 

 

 

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