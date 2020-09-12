متشلش هم تمويل مشروعك.. قرض حكومى بفائدة 5% وشروط سداد مبسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناس كتير جدا بتفكر تعمل مشروع لكن التمويل بيكون عائق كبير أمام تنفيذ الفكرة، برنامج أسواق الذى يقدمه إسلام سعيد على تلفزيون الخليج 365، سلط الضوء على قرض حكومي بفائدة 5 % وشروط سداد ميسرة جدا. القرض بيقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والشركات الصغيرة والناشئة بفائدة بسيطة وشروط ميسرة. "ونقدم خطوات الحصول على قرض للمشروعات الناشئة، من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، وفى معلومات بسيطة نقدم لك طريقة الحصول على القرض والأوراق المطلوبة كالتالى: -التوجه إلى أحد فروع الجهاز بفكرة المشروع مصحوبة بالدراسات الخاصة به. -إذا كنت صاحب مشروع قائم لابد أن تمتلك أوراق مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى أو الصناعي. -وإذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك. Advertisements - اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية. -تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض القطاعات الاقتصادية. - لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسى فى العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية. - الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”. - ويمكن للجهاز أن يقدم قروض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة). - الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين. - الإقراض نظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز). - يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة. -تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض. -لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى

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