شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح 3 مراكز بريدية تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 3 مراكز خدمات بريدية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، ومنشية البكرى، وقصر الضيافة بحى مصر الجديدة، لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ رافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

يأتى ذلك فى إطار تطوير البريد المصرى، الذى يسعى دائما إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات المالية والمجتمعية، ومواكبة تطورات العصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم استحداث محاور خدمية جديدة تحقق هذه الرؤية، من خلال تقديم باقة متكاملة تضم العديد من الخدمات الجديدة المتنوعة التى تسهم بشكل مباشر فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية.

ويقوم مركز الخدمات البريدية الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر، الذي يخدم أكثر من 50 ألف مواطن، بتقديم خدمات توثيق الشهر العقاري للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تقديم الخدمات البريدية التقليدية، مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وغيرها؛ فيما يخدم مركز الخدمات البريدية بمنشية البكري أكثر من 300 ألف مواطن؛ ويقدم خدمات توثيق الشهر العقاري، بالاضافة الى تقديم الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة؛ كما يقدم مركز الخدمات البريدية بقصر الضيافة بمصر الجديدة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة التقليدية مثل: صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

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وخلال الافتتاح أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البريد المصري يشهد تطورا كبيرا ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وذلك في ظل ما يتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار واسع على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن البريد يشهد تطورا كبيرا من حيث الشكل والمضمون، كما يتم تنفيذ خطة للتوسع في فروعه لتحقيق انتشار أكبر للحد من التزاحم للتخفيف على المواطنين. مشيراً أنه تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتطوير العاملين بالهيئة القومية للبريد وتنمية مهاراتهم؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات الحكومية، وتوفير منظومة تقدم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مكاتب البريد التي تم افتتاحها اليوم تأتي في اطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث طفرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين موضحاً ان مكاتب البريد اصبحت منصة لتقديم خدمات الحكومة الالكترونية بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة الى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.