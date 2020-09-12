شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ22 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 12-9-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن في السوق المحلى سجلت في المزرعة 16.5 - 17 جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 22- 25 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيه للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

جدير بالذكر، أن شعبة الثروة الداجنة أكدت على انخفاض أسعار الدواجن محليا وذلك بفضل زيادة الناتج المحلى وزيادة المعروض منها في السوق حيث أصبحت الأسعار في أقل مستوى لها هذا العام، مضيفة أن هناك فرصا لفتح أسواق تصديرية في الخارج للكميات الزائدة عن الاستخدام المحلى.

وفي سياق آخر، نشر"الخليج 365" عددا من الإرشادات التى اتخذها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، لمجابهة المناخ المتغير والارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن ، وكيفية التغذية، ونقل الطيور والحيوانات ليلاً، وعدة نصائح للعاملين بأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

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بالنسبة للعنابر والحظائر التى تعمل بنظام التربية المغلق يراعى التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة، وإجراء الصيانات اللازمة

-أما العنابر والحظائر التى تعمل بنظام التربية المفتوح فيراعى فيها مايلي:-

- إحذر زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر