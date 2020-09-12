شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يتوقع وصول التحول الرقمي في مصر لـ 100%خلال أشهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تتحول إلى مجتمع رقمي، وخلال أشهر قادمة ستصل نسبة التحول الرقمي في مصر لـ 100%، مضيفًا أن أزمة كورونا ساهمت في إنجاز الدولة في هذا المسار بشكل كبير.

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وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، إن وزارة الاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطبيق التحول الرقمي في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية، وتم ذلك في أقل من عام بتكلفة تصل لمليارات، لافتًا إلى أن نسبة التحول الرقمي فى مدارس التعليم الثانوية تصل لـ 70% وجاري العمل للانتهاء من باقي المدارس.

وأشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات لتطبيقات التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد، مضيفًا:" يتم تغيير كل الكابلات النحاسية الموجودة وتحويلها لفايبر".

وكشف أن نسبة الإقبال المنزلي على الانترنت ارتفع بنسبة 97%، وارتفع خلال أزمة كورونا لأكثر من 117%.