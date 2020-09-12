شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت 12-9-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 12-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.57 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.57 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.55 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

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18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.52 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

وارتفع اليورو قليلا إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حاليا سيكون أقل من المتوقع.

واليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.