شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 12-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 12-9-2020 استقرار ملحوظ على المستوى المحلى والعالمي، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 850 جنيها للجرام، فيما سجل السعر العالمى 1940 دولارا.





أسعار الذهب:

عيار 18 : 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

السعر العالمي : 1962 دولار.

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رفع بنك أوف أمريكا أمس الجمعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام وقلص توقعاته للربع الرابع، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.

ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27 % من 15 %، لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو ثلاثة بالمئة من خمسة بالمئة فصليا على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.

كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأمريكي لدى البنك إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.

وتؤثر تقارير الاقتصاد العالمى، على أسعار الذهب بصورة مباشرة، وهو ما ينذر بهبوط في الأسعار عالميا خلال الأسبوع الجارى.