شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 12-9-2020.. ويسجل 15.72 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 12-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء .

15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء .

15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

وقال البنك المركزى المصرى مؤخرا، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.