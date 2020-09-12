شكرا لقرائتكم خبر عن هل سعر تحليل لـ PCR بالمطارات المصرية مناسب لدعم السياحة ؟ خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد منتصر ، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة نجحت في إدارة ملف السياحة خلال جائحة فيروس كورونا بامتياز، حيث قررت إعادة السياحة تدريجياً بالمقاصد السياحية الساحلية، وبدأت بالسياحة الداخلية بنسبة إشغال 25% ثم رفعتها إلى نسبة 50%، وبعد استقرار الأوضاع سمحت بعودة السياحة الأجنبية بضوابط وشروط وضعت فيها صحة العاملين بالقطاع أولوية على العائد من السياحة، مضيفا أن إعلان وزارة السياحة استقبال 240 ألف سائح أمر إيجابي، ودليل على نجاح إدارة الملف.

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وأضاف "منتصر"، لـ"الخليج 365"، أن اشتراط الدولة إجراء السائحين تحليل PCR أثر سلباً على أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، وانخفضت للنصف تقريباً، إلا أنه جاء للحفاظ على صحة المواطنين، كما أن توفير وزارة الصحة إجراء التحليل بالمطارات مقابل 30 دولار خطوة ممتازة للمساعدة على زيادة الأعداد، حيث أن هذا التحليل تتراوح متوسط تكلفته بين 112-150 دولار، وتزيد في بعض الدول الأوروبية، ولذا فأن توفيره بسعر منافس بالمطارات المصرية إيجابي لاستقبال مزيد من السياحة الأجنبية، متمنياً ألا تظهر موجة ثانية من الجائحة بأوروبا حتى يستمر تحسن أعداد السياحة الوافدة لمصر.

وحول تأثير قرار عودة حركة الطيران الروسية لمصر، قال "منتصر"، إنه قرار مرحب به، غير أن المطالبة بعودة رحلات "شارتر" مرة أخرى لمطارات الغردقة وشرم الشيخ سيساهم بشكل كبير في تحسن السياحة بهذه المقاصد، موضحا أن روسيا قررت استئناف الطيران إلى القاهرة بـ3 رحلات أسبوعية، وهو عدد قليل جداً حيث يصل متوسط هذه الرحلات بنحو 600 سائح أسبوعياً، وهذا رقم ضئيل جداً مقارنة بما كان يصل لمصر من مئات رحلات الطيران نقلت نحو 3 ملايين روسي لمصر قبل عام 2015.