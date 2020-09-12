شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ 901 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 387.9 مليون ورقة بقيمة 901 مليون جنيه، وجاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 341.3 مليون ورقة، بقيمة 779.3 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 488.1 مليون ورقة بقيمة 776.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 118.4 مليون ورقة بقيمة 620.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 33.6 مليون ورقة بقيمة 516.6 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 109.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 405 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 7.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 312.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 65.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 249.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 57.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 198.4 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 73.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.9 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 14.2 ألف ورقة بقيمة 822.1 ألف جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.