3 قطاعات ترتفع بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى يتصدرها "التجارة والموزعون"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.1%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء بنسبة 3%.
كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 321.8 مليار جنيه إلى 316.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 192 مليار جنيه إلى 190.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.
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