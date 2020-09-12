شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" ينخفض مع استمرار المبيعات المكثفة على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار المبيعات التي ينفذها المستثمرون بكثافة على أسهم القطاع التكنولوجي.



وتعرض القطاع التكنولوجي المدرج على مؤشر "ناسداك" الأمريكي لصفعة قوية هذا الأسبوع حيث سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 4% هي الأكبر منذ العشرين من مارس/آذار الماضي.



هذا، وتواصل "مايكروسوفت" مفاوضاتها للاستحواذ على أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد مهلة منحها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشركات الأمريكية لشراء أعمال الشركة الصينية في البلاد، وإلا حظر خدمات الأخيرة.

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ومع ذلك، أعربت شركات أخرى من بينها "وول مارت" الاهتمام بالاستحواذ على أصول "تيك توك" في أمريكا من شركتها الأم "بايت دانس" الصينية.



واتهمت "تيك توك" بأنها تخرق خصوصية المستخدمين وتسرب بياناتهم إلى وكالات استخباراتية صينية، وهو ما نفته الشركة مراراً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.6% إلى 204 دولارات، وسجل أعلى سعر عند 208.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 201.2 دولار.