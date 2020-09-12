شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض وسط تحذيرات من تأجيل طرح "آيفون" القادم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب إطلاق الشركة الأمريكية تحذيرات من احتمالات تأجيل طرح نسخة "آيفون" المقبلة في الأسواق لعدة سابيع بفصل الخريف.



كما أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن ما إذا كانت "آبل" ستفصح يوم الثلاثاء المقبل (الخامس عشر من سبتمبر/أيلول) وهو الموعد المعتاد كل عام للكشف عن نسخ "آيفون الجديدة.

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ومع ذلك، أكدت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن المؤتمر السنوي سينعقد عبر الإنترنت افتراضياً، لكن سيتم فيه الكشف فقط عن خدمات اشتراك في منتجات "آبل" أو ما أشبه، بينما سيتم تأجيل الكشف عن نسخ "آيفون" الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول.



وتشير التوقعات أيضا إلى أن "آبل" ستعلن في حدثها المرتقب عن نسخ "آيفون" جديدة قادرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس "5 جي" لمنافسة الجوالات الصينية وأيضا الإصدارات الخاصة بـ"سامسونج" الكورية الجنوبية.



وبعد ارتفاع منذ بداية العام الجاري بنسبة 53%، انخفض سهم "آبل" في ختام جلسة الجمعة بنسبة 1.3% إلى 112 دولارا، وسجل اعلى سعر عند 115.2 دولار وأقل سعر عند 110 دولارات.