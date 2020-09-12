شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق مرتفعاً لكن "ناسداك" يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين لعديم اليقين حول حزمة التمويل الثانية لمواجهة "كورونا"، لكن المبيعات على أسهم القطاع التكنولوجي تواصلت مما دفع "ناسداك" لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس/آذار.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أخفق الخميس في تمرير مسودة قانون حزمة التمويل التريليونية الثانية المصممة لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي على الاقتصاد.



وتقترب فاعليات الانتخابات الرئاسية في أمريكا بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" والمرشح الديمقراطي "جو بايدن" والتي من المنتظر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3 سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.33 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.1%، وبلغ أعلى سعر عند 37.8 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 39.83 دولار للبرميل، وتكبد الخام خسائر أسبوعية بنسبة 6.6%، وسجل أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 27665 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى سعر عند 27828 نقطة وأقل مستوى عند 27448 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 3341 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 2.5% هي الأكبر منذ يونيو/حزيران، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 3368 نقطة وأقل مستوى عند 3310 نقاط.



وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 10853 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.1% هي الأكبر منذ العشرين من مارس/آذار، وبلغ أعلى مستوى عند 11033 نقطة وأقل مستوى عند 10728 نقطة.