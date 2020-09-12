شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بدعم من قوة الطلب الصيني.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية للتعقيب على حالة الإنتاج وموسم الحصاد والتصدير والمبيعات.



وسجلت عقود الصويا مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.2% هذا الأسبوع مدعومة بقوة الطلب من أكبر مستورد للصويا على مستوى العالم، ألا وهي الصين.

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وتسعى بكين للالتزام ببنود الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بعد توقيع مرحلته الأولى بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



وتقضي بنود هذه المرحلة بأن تشتري الصين سلعا زراعية من أمريكا بقيمة تزيد عن 36 مليار دولار خلال العام الأول من توقيع الاتفاق.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2% وأغلقت عند 9.96 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 9.98 دولار في حين سجل أقل سعر عند 9.75 دولار.