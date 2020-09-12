شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة كالأسهم وتجنب المعادن النفيسة.



يأتي ذلك وسط استقرار مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة.



كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.3%.

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هذا، وأخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير حزمة التمويل الثانية لمواجهة آثار جائحة كورونا، وهو ما ينذر بإمكانية الفشل تماما في تمريرها عبر الكونجرس.



وتعاني الولايات المتحدة من أزمة كورونا بشكل حاد خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن عدد المصابين لديها قد تجاوز 6.6 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 197 ألف شخص جراء إصابتهم بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 43 سنتا وأغلق المعدن عند 26.857 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5% وبلغ أعلى سعر اليوم عند 27.24 دولار وأقل سعر عند 26.725 دولار.