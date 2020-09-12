شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للجنيه الإسترليني والأنظار متجهة نحو "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل عدم اليقين والمخاوف المحيطة بمفاوضات "بريكست" بين لندن وبروكسل.



وحذر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن لندن ربما تضطر لغلق باب المفاوضات مما يعني خروج غير مرن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وأكد كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" على استمرار وجود خلافات عميق حول نقاط جوهرية مع بروكسل مثل قضايا الهجرة والاتحاد الجمركي.

Advertisements



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم في المملكة المتحدة عن أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في قراءته الشهرية سجل نموا بنسبة 6.6%، وهو ما توافق مع التوقعات.



وقفز الإنتاج الصناعي في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2%، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 4.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% غلى 1.2798، وسجل أعلى سعر عند 1.2859 في حين سجل أقل سعر عند 1.2763.