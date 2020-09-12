أستون مارتن تطلق «دي بي إكس» في أكتوبر المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت أستون مارتن أن عمليات تسليم سيارة «دي بي إكس» الجديدة كلياً إلى العملاء في منطقة الشرق الأوسط ستبدأ اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، عقب احتفال العلامة بإنتاج أول سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات في منشأة التصنيع التابعة لها في سان أثان بويلز خلال صيف العام الجاري.

وحظيت سيارة «دي بي إكس» باستجابة إيجابية للغاية من قبل العملاء الحاليين والجدد، كما هي الحال بالنسبة للآراء التي وردت من جميع أنحاء العالم بعد تجارب القيادة الأولى للسيارة. وبالنظر إلى الإقبال الكبير على الطلبات المسبقة والاستفسارات المستمرة، كلنا ثقة أن سيارة «دي بي إكس» الجديدة ستلاقي أصداءً حماسية للغاية بين عشاق العلامة الذين كانوا ينتظرون هذه اللحظة بكل لهفة.

وتجسّد «دي بي إكس» مرحلة جديدة ضمن مساعي «أستون مارتن» لتوفير أداء استثنائي مع تصميم فريد؛ من حيث الطابع وسهولة الاستخدام، في فئة لم تقدم العلامة الفاخرة أي سيارة فيها من قبل.