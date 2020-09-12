«4 إكس أي» تنضمّ إلى مجموعة السيــارات الكهربائيــة من «جيــب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت علامة جيب سيارتها رانجلر «4 إكس أي» الجديدة، معلنة وصول السيارة الأقوى والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية والصديقة للبيئة. ومجموعة نقل الحركة في رانجلر «4 إكس أي» الهجينة القابلة للشحن الخارجي قادرة على تقديم مدى يبلغ 25 ميلاً من الدفع الكهربائي شبه الصامت من دون انبعاثات، ما يجعلها صديقة للمتنقلين اليوميين بصفتها سيارة للاستخدام اليومي كهربائية بالكامل من دون أيّ داعٍ للقلق حيال المدى، كما أنّها السيارة الأقوى والأكثر صداقة للبيئة بين السيارات رباعية الدفع من جيب، من دون المساومة على الشعور بالحرية في الهواء الطلق التي لا منازع لها في طرز جيب رانجلر.

وستقدّم جيب خيارات كهربائية عبر مختلف طرزها خلال السنوات القليلة المقبلة حيث تسعى لتصبح رائدة في التكنولوجيا الممتازة الصديقة للبيئة. وستحمل سيارات الجيب الكهربائية شارة «4 إكس أي». وستكون سيارات جيب الكهربائية أكثر سيارات جيب كفاءة ومسؤولية على الإطلاق، حيث سترتقي بالأداء وقدرات الدفع الرباعي وثقة السائق إلى مستويات جديدة.