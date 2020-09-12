«فريزر»: الإمارات ضمن أفضل 74 دولة على مؤشر الحرية الاقتصادية 2020

أكدت الإمارات مكانتها على مؤشر الحرية الاقتصادية 2020، حيث حلت بين أفضل 74 دولة عالمياً مسجلةً 7.05 نقطة من إجمالي 10 نقاط في التصنيف العام، الصادر عن معهد «فريزر» الذي يتخذ من كندا مقراً له.

ويستند التصنيف إلى عدد من العناصر التي تشمل فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما، لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.

إضافة إلى ذلك، يستخدم المؤشر بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد. أما الجانب الثاني فيتمثل في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأموال، فيما يتمثل العنصر الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وانتهاءً بالأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.

وفي حجم الحكومة، حققت الإمارات 5.28 نقطة، وهو العنصر الذي يشتمل على حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب وحجم المؤسسات التابعة للحكومة والاستثمارات الحكومية، بينما سجلت 5.25 نقطة في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته ومدى تدخل الجيش في السياسة العامة وفرض القانون، في حين حققت 8.98 نقطة في سهولة النفاذ إلى الأموال، وهو العنصر الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة لحرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، حققت الدولة 8.27 نقطة، والذي يشتمل على معايير مثل التعرفة الجمركية والإيرادات من الضرائب التجارية وكلفة الامتثال للاستيراد والتصدير والانفتاح الاقتصادي وغير ذلك.

وفي عنصر الأحكام التنظيمية، سجلت الإمارات 7.49 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فاعلية تنظيم أسواق الائتمان والتوظيف والأعمال.

وتصدرت هونج كونج تصنيف الحرية الاقتصادية ب 8.94 نقطة، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ب 8.65 نقطة، ثم نيوزيلندا ثالثة ب 8.53، وسويسرا رابعةً ب 8.43 نقطة، ثم استراليا في المركز الخامس محققة 8.23 نقطة.