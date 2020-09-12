جني أرباح جزئي يوقف صعود الأسهم خلال أسبوع

شهدت أسواق الأسهم المحلية عمليات جني أرباح جزئية خلال الأسبوع، بعد أن شهدت المؤشرات العامة ارتفاعاً على مدار 6 أسابيع متتالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم بشكل طفيف تصل إلى 0.53% في سوق دبي المالي بضغوط من قطاع العقار، كما تراجع 0.73% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بضغوط من البنوك والعقار.

انخفضت السيولة الأسبوعية إلى 3.07 مليار درهم، بتداول 2.48 مليار سهم، نفذت عبر 35449 صفقة، حيث شهد سوق دبي 1.32 مليار درهم، بتداول 1.98 مليار سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 1.75 مليار درهم، بتداول 498 مليون سهم. واستحوذت 10 شركات على 68% من السيولة بنحو 2.1 مليار درهم، وعلى رأسها «العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني».

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت 0.53%، بما يعادل 12.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 2270.5 نقطة، متأثراً بأولى جلسات الأسبوع، بعدما وصل إلى أعلى نقطة عند 2288.3 نقطة في جلسة الأربعاء.

وتعرض لسوق لضغوطات من تراجع الاستثمار والخدمات المالية 1.7%، مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» 1.65% إلى 1.19 درهم، بتداول 22 مليوناً، و«سوق دبي» 1.97% و«شعاع» 1%.

وكان قطاع التأمين الرابح الأكبر بعد أن ارتفع 6.5%، وسط عمليات شرائية من المستثمرين، مدفوعاً بأداء استثنائي لسهم «دار التكافل» الذي ارتفع 48.79% إلى 1.11 درهم، بتداول 21 مليوناً، كما قفز «أمان» 46.7% إلى 0.895 درهم، بتداول 68 مليون درهم وارتفع «سلامة» 9.56% إلى 0.779 درهم، بتداول 127 مليوناً.

وتراجع العقار 2.2%، وسط تراجع غالبية أسهم القطاع، ومنها «أرابتك» التي سجلت أكبر نسبة انخفاض بنحو 13.8% إلى 0.599 درهم، بتداول 110.5 مليون درهم، كما تراجع «إعمار العقارية» 2.68% إلى 2.91 درهم، بتداول 158 مليون درهم، و«ديار» 4.58% و«إعمار مولز» 2.1% و«الاتحاد العقارية» 0.99%، وارتفع «داماك» وحيداً بنسبة 2.27% إلى 0.900 درهم.

وانخفض قطاع السلع 7.9%، متأثراً بتراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 8.5% إلى 0.129 درهم، بتداول 24.2 مليون درهم.

وارتفع البنوك 0.16%، وسط تباين بين قيادات القطاع، حيث ارتفع «دبي الإسلامي» 1.4% إلى 4.34 درهم، بتداول 110.6 مليون درهم، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» هامشياً بنسبة طفيفة 0.93% إلى 10.7 درهم، بتداول 195 مليوناً، وتراجع «جي إف إتش» 1.44% إلى 0.618 درهم، بينما ارتفع «أملاك» 2.5% و«الإثمار» 15.3%.

وارتفع النقل 1.86%، مدعوماً بارتفاع «أرامكس» 4.46% إلى 3.75 درهم، بتداول 70 مليوناً.

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سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.73%، بما يعادل 33 نقطة، ليغلق عند 4519.13 نقطة، بضغوط من قطاعي البنوك والعقار.

وانخفض قطاع البنوك 0.79%، بضغوطات من «أبوظبي الأول» الذي انخفض 1.21% إلى 11.42 درهم، بعدما جذب ثاني أعلى سيولة أسبوعية بنحو 397 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.26% إلى 5.48 درهم، وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 2.95%.

وتراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية 0.26%، متأثراً بتراجع «إشراق» 1.28% و«الواحة كابيتال» 2.28%، وذلك رغم ارتفاع طفيف لسهم «العالمية القابضة» 0.05% إلى 37.02 درهم، بعدما تصدر التداولات بنحو 400.8 مليون درهم، والتي تشكل 23% من سيولة سوق أبوظبي.

وانخفض قطاع العقار 1.82%، متأثراً بتراجع «الدار العقارية» 1.9% إلى 2.06 درهم، واستقطب ثالث أكبر سيولة في السوق بنحو 351 مليون درهم.

وتراجع الاتصالات 0.84%، بتراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة إلى 16.58 درهم، بتداول 112 مليون درهم. وارتفع التأمين 1%، مع ارتفاع «أبوظبي الوطنية للتكافل» 68.6% إلى 5.7 درهم، بتداولات لم تتجاوز ال 3 آلاف درهم، كما ارتفع «ميثاق» 13.4%. وارتفع الطاقة 0.22%، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 7.97% إلى 3.25 درهم، بينما تراجع «طاقة» 6% و«دانة غاز» 2.4%.

توجهات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 9.16 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 9.16 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 885.1 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 934.6 مليون درهم.

كما تباينت توجهات المواطنين، بعد أن سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 30.5 مليون درهم، ومحصلة شراء بنحو 14.7 مليون درهم، بعد أن وصلت مشترياتهم في السوقين إلى 1.78 مليار درهم، ومبيعاتهم نحو 1.79 مليار درهم. وسجل الخليجيون محصلة شرائية في السوقين بنحو 61.2 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو البيع، مسجلة محصلة بيعية بنحو 100.4 مليون درهم، منها 45.6 مليون في أبوظبي و55 مليون درهم في دبي.