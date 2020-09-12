«لوسيد موتورز» تكشف عن سيارتها الكهربائية الأكثر قوة وكفاءة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «لوسيد موتورز»، الشركة التي تسعى لإرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية، النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها «لوسيد أير» المرتقبة بعد نجاحها في إرساء معايير صناعية جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة بالمجالات الرئيسية المعنية بالأداء والكفاءة والتصميم، حيث ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.

وستكون «لوسيد أير» السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم، لتنافس بذلك شركة «تيسلا»، حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميلاً مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر، حيث يستطيع مالكو لوسيد أير قطع مسافة 300 ميل بعد شحن سياراتهم لمدة 20 دقيقة فقط. وتسعى «لوسيد موتورز» للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، ما يساعد على دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات، فضلاً عن استقطاب عملاء جدد إلى عالم السيارات الكهربائية. لوسيد أير سيارة متميزة في القطاع، وتفيض بالتطورات التي تحوّلت إلى حقيقة بعد الارتقاء بحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأدائها نحو آفاق جديدة.

وبفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجماً وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة، نجحت لوسيد في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب، وكفاءة استهلاك الطاقة، ما يحقق مزيجاً غير مسبوق من النطاق، والعملية، والأداء والفخامة.

وبفضل قوة تصل إلى 1080 حصاناً في هيكلية هندسية بمحرّك مزدوج ونظام دفع رباعي، تمتلك «لوسيد أير» القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار؛ وتعتبر حتى اليوم سيارة السيدان الكهربائية الوحيدة القادرة على تحقيق هذه النتيجة. وتتكامل قوة السيارة مع قدرتها على قطع مسافة أطول تصل حتى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.