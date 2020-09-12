وكالات السيارات تضاعف عروضها الصيفية لتنشيط المبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

ضاعفت العديد من وكالات وشركات السيارات في الإمارات عروضها التي كانت قد أطلقتها خلال أشهر الصيف السابقة، في حين طرحت بعض الشركات الأخرى عروضاً جديدة، سعياً منها لتعزيز مبيعاتها وحصتها السوقية، خاصة بعد فترة الركود التي شهدها سوق بيع السيارات في الدولة والتي أثرت فيه جائحة كورونا كوفيد-19 حيث شملت العروض تخفيضات نوعية وأسعاراً منافسة على موديلات العام الحالي 2020 وموديلات 2019.

أطلقت الوكالات عروضاً على شراء السيارات مع تأجيل السداد حتى بداية العام القادم 2021، كما أطلقت بعض الشركات عروضاً قيمة مضافة من بينها التمتع بفترات خدمة طويلة لما بعد البيع، فضلاً عن عروض التأمين المجاني، وعروض سداد الدفعة الأولى تصل إلى 20%.

قدمت شركة الطاير للسيارات وكيل علامات فورد، ولينكون، وفيراري، ومازيراتي، وجاكوار، ولاند روفر، في الإمارات عروضاً شملت توفير حتى 98 ألف درهم على سيارات لاند روفر وإمكانية السداد في العام القادم، بالإضافة إلى خدمة وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات، وضمان وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

تسجيل وتأمين مجاني

وأتاحت الكندي للسيارات وكيل شفروليه في دبي والإمارات الشمالية لعملائها عروض حصرية شملت تسجيلاً وتأميناً مجّانياً لمدة سنة واحدة، وضماناً لمدة 3 سنوات أو 100000 كم، وخدمة مجّانية لمدة 3 سنوات أو 50000 كم، بالإضافة إلى 4 سنوات مساعدة على الطريق.

وتوفر شركة هيونداي جمعة الماجد لعملائها عدة خيارات عند الشراء من ضمنها دفع القسط الأول بعد 120 يوم وتسجيل مجاني للسيارة، و3 سنوات أو 50000 كم عقد خدمة صيانة، و5 سنوات أو 100000 كيلو متر ضمان مصنعي، و5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

حماية الدفعات

فيما قدمت الفطيم تويوتا عروضاً لدعم الشراء مثل تقديم أقساط شهرية منخفضة، وخطة حماية الدفعات مع تغطية تأمينية في حال الفقدان غير الاختياري للوظيفة، وقيمة مستقبلية مضمونة مع إعادة شراء سيارتك في نهاية مدة السداد بالسعر المتفق عليه مسبقاً، ما يساعد على التخلّص من أي مخاطر تتعلق بعملية بيع السيارة وذلك بفضل ثلاثة خيارات.

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السيارات اليابانية

وتركّزت العروض على السيارات اليابانية عموماً، ومنح العملاء ميزات خدمة وتأمين وتظليل مجاني، وحماية طلاء وحساسات توقف، إضافة إلى إقامات فندقية وهواتف ذكية وقسائم سفر وبطاقات هدايا.

وتتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميمها، وسجلها القوي من الأداء الفائق، كما أنها تأتي معززة بالكثير من الخصائص الذكية التي تشمل القفل الآلي بدون استخدام اليدين وبطاقة فتح الأبواب، وتشتمل السيارة على نظام تحذير تلقائي للنقاط العمياء، إضافة إلى وظائف التحكم في السرعة، ما يجعل منها خياراً مثالياً على كافة الطرق، بما في ذلك الشوارع المزدحمة داخل المدن وفي الرحلات على الطرق الوعرة.

دعم العُملاء

كما أعلنت شركة المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم والموزّع الحصري لسيارات رام، في الإمارات، عن عزمها إطلاق حملتها الترويجية الاستثنائية «عروض الصيف الخارقة من رام» بين 10-12 سبتمبر/ أيلول 2020، بهدف دعم العُملاء المُهتمين بشراء بعض الطرز الحصرية لشاحنات رام، المصممة خصيصاً لتقديم أداء متميز في أصعب الظروف وعلى مختلف الطرقات

وتتيح الحملة الترويجية، التي تنطلق في صالات العرض التابعة لشركة المشروعات التجارية في دولة الإمارات، للمُشترين فرصة الاستفادة من عروض مميزة على أفضل طرز شاحنات رام، ما يسمح لهم بتحقيق وفورات تصل حتى 28 ألف درهم إماراتي على طرز مختارة، فضلاً عن الاستمتاع بالأداء الاستثنائي لشاحنات رام التي توفر تجربة قيادة مريحة لا مثيل لها، ومُدعمة بأحدث التقنيات المتقدمة.

خدمات الصيانة

وإضافة إلى هذه العروض الضخمة، يمكن للعملاء الاستفادة من باقة عروض الصيف من رام، والتي تتضمن مزايا متنوعة تشمل الخدمة المجانية لمدة خمس سنوات، وخدمات الصيانة والضمان والمُساعدة على الطرقات، إضافة إلى التأمين والتسجيل المجاني لمدة عام. كما سيستفيد العُملاء من ميزة الاسترداد النقدي بقيمة 10 آلاف درهم على طرز مُختارة من شاحنات رام.

كما سيحظى أصحاب شاحنات رام الحاليين خلال الأيام الثلاثة للحملة، بفرصة الاستفادة من خيارات متنوعة لاستبدال المركبات، ما سيسمح لهم بترقية طراز شاحناتهم بأسعار مُغرية.

وتُغطي الحملة الترويجية «عروض الصيف الخارقة من رام» طرز «رام 1500 كلاسيك»، و «لارامي كرو كاب»، و«ريبيل كرو كاب»، و«ليمتد كرو كاب».