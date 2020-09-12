دبي تنتصر على «كورونا» وتجذب 30772 مستثمراً جديداً خلال 8 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجل عدد الرخص التجارية الجديدة في السوق المحلي بإمارة دبي منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 24051 رخصة بنسبة نمو 13% مقارنة، ب21292 رخصة خلال الفترة نفسها من 2019، حسب بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية»، مسجلة بذلك انتصاراً جديداً على فيروس «كورونا»، الذي أصاب اقتصادات جميع دول العالم.

وأشارت بيانات «خريطة دبي للأعمال»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستثمرين الجدد في الإمارة وصل خلال الفترة نفسها إلى 30772 مستثمراً، مقارنة ب35457 مستثمراً خلال ثمانية شهور من عام 2019 بتراجع 13%.

وانعكست القرارات الحكومية الجرئية والمتزنة المتعلقة بإعادة فتح الأسواق والعودة إلى مقار العمل في دبي، التي تتزامن في الوقت نفسه مع الإجراءات الاحترازية وتدابير مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، بشكل إيجابي وواضح على مستوى تفاؤل قطاعات الأعمال بمستقبل الإمارة للمرحلة المقبلة، وظهر ذلك واضحاً من خلال ارتفاع عدد الرخص التجارية الجديدة الأمر الذي يعكس ثقة العامين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته الماضية، وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة ساهمت في الحفاظ على مكانة الإمارة وموقعها الاقتصادي بين المدن العالمية، وعلى مؤشر ثقة المستثمرين والشركات؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال.