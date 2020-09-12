«جينيسيس جي 70» علامة فارقة في تاريخ سيارات السيدان الفاخرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت جينيسيس مرحلة مفصلية في تاريخ تطوير سيارة السيدان الفاخرة؛ من خلال سيارة «جي 70» التي تعد منافسة لسيارات كثيرة من فئتها؛ حيث تأتي السيارة بمحرك 6 سلندر بسعة 3.3 لتر تيربو، بقوة 370 حصاناً، يمكنها أن تتسارع من 0-100 خلال 4.7 ثانية، في حين تأتي بمواصفات تعطي السيارة صفة السيدان الرياضية القوية؛ بفضل توافر محرك التيربو بسعة 3300 سي سي، ويعمل بدعم ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

وزودت «جي 70» بنظام تعليق خلفي منفصل، ونظام توزيع العزم الديناميكي.

وترتقي «جينيسيس جي 70» بعدة مميزات فيما يتعلق بنظام الأمان والسلامة، فقد تم تزويد السيارة بنظام FCA لتفادي التصطدام الأمامي باستخدام فرامل الطوارئ التلقائية، وكذلك زودت السيارة بنظام HDA المساعد في التوجيه على الطرق السريعة، ونظام مراقبة تركيز السائق أثناء القيادة، وكذلك استشعار إمكانية وقوع حادث مع المشاة بواسطة حساسات مبتكرة تراقب الحركة المحيطة بالسيارة من 360 درجة.