أسهم التكنولوجيا تلقي بظلالها على المؤشرات الأمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناسداك يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.. و داو جونز يفقد 460 نقطة
اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الجمعة ، على تباين ، ليفقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 460 نقطة في مجمل جلسات الأسبوع ويسجل "ناسداك" أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.
وزاد مؤشر "داو جونز" 0.48%، أو ما يعادل 131.6 نقطة، عند مستوى 27.665.64 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 1.7% ، ونما مؤشر "ستاندرد آند بورز" 0.05% ، أو بما يوازي 1.7 نقطة، عند مستوى 3340.97 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 2.5% ، بينما تقلص مؤشر "ناسداك" 0.60% ، أو بما يوازي 66.05 نقطة ، عند مستوى 27,665.64 نقطة، مسجلاً خسائرأسبوعية بنحو 4.1%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.
وما زالت أسهم التكنولوجيا ترزح تحت ضغوط البيع .. حيث قد هبط سهم أبل 1.31% ، وسهم أمازون 1.85%، ولحق بهم سهم مايكروسوفت 0.65% وجوجل 0.74%، بينما ارتفع سهم تسلا 0.37%.
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