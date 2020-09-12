شكرا لقرائتكم خبر عن «جازبروم» تقلص استثمارات 2020 إلى 12.31 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة للدولة جازبروم، الجمعة إنها تعتزم إنفاق ما إجماليه 922.5 مليار روبل (12.31 مليار دولار) على الاستثمارات هذا العام، وذلك بعد أن قلصت 182.2 مليار روبل (2.43 مليار دولار) عن خطتها المبدئية.

وأضاف بيان الشركة أنها تعتزم جمع 501.3 مليار روبل في المجمل من خلال أدوات اقتراض مختلفة هذا العام.

كانت الشركة قررت تعديل استثماراتها بسبب جائحة فيروس كورونا التي تؤثر على الطلب العالمي. (رويترز)

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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