شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفض تمديد مهلة وقف «تيك توك» في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الموعد النهائي المحدد لشركة «ByteDance» الصينية، لبيع أصول تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، ثابت، ولن يتغير.

وقال ترامب للصحفيين: «إما سيغلق، وإما سيبيعونه، لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك».

وكانت شركة «ByteDance» المالكة للتطبيق، تتطلع إلى اختيار مشتر حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، والامتثال لأمر ترامب بتصفية أصول «تيك توك».

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