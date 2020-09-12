سلسلة ندوات عبر الإنترنت تتناول تأثير التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة

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أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة جديدة مع HSBC بهدف تسريع التنمية الحضرية المستدامة. ومن خلال برنامج «سيتي بوسيبل»؛ إطار عمل من ماستركارد يركز على الشراكات والابتكار المشترك من أجل المدن، سيتم حشد الموارد والخبرات وأطر التنمية الحضرية المتكاملة للمؤسستين الرائدتين عالمياً لتعزيز شبكة «سيتي بوسيبل».

وسوف تتعاون المؤسستان في تنظيم سلسلة ندوات مشتركة عبر الإنترنت بعنوان «قوة الشراكة بين ماستركارد وHSBC - إعادة البناء للأفضل»، والتي ستتناول تأثير التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة على المراكز الحضرية المستقبلية.

ومنذ إطلاقه، ساهم برنامج «سيتي بوسيبل» في توفير إطار عمل يتيح للأعضاء الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لجميع الأطراف المعنية من أجل محاكاة حلول مبتكرة تعالج التحديات الحضرية الناشئة. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز التعاون والابتكار المشترك، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف والصمود.

ومن خلال توسيع التحالف العالمي لجمع التمويل من أجل تحديث أنظمة النقل الذي أطلقته ماستركارد في الخريف الماضي، تتعاون ماستركارد مع HSBC لتطوير منهجية تمويل أخضر لمشاريع البنية التحتية المستدامة لبناء مدن خالية من التلوث في جميع أنحاء العالم. وتضيف مؤسسة HSBC إلى هذه الشراكة عقوداً طويلة من الخبرة في مجال تطوير وتمويل وإدارة مشاريع التنمية الحضرية.

وقال أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد: لا بدّ أن نبذل كل ما في وسعنا الآن لتهيئة الناس ومساعدتهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل، فعندما يتم بناء المدن لمساعدة الناس وتمكينهم من النجاح، تعمّ الفائدة على العالم بأسره. ويجب علينا أن نرى الاستدامة من منظور أوسع وأن نسعى لتحقيقها- من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمكين الابتكار وتوسيع نطاق سلسلة التوريد وتأمين موارد رأس المال.

وقال مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة HSBC: ستواجه المدن في جميع أنحاء العالم تحدياً آخر بعد كوفيد-19، من شأنه تحفيز الابتكارات الحضرية والتحول الرقمي. ويلتزم HSBC بمبدأ الاستدامة، وتساهم مثل هذه الشراكات مع برنامج سيتي بوسيبل من ماستركارد في ضمان تكيّف مدن المستقبل مع متطلبات الحياة الصحية، في إطار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.