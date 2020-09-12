«نيجيريا للغاز الطبيعي» تتوقع استثمار 10 مليارات دولار في مشروع القاطرة-7

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يشكل الغاز الطبيعي جزءًا لا يتجزأ من قضية الطاقة العالمية حيث يمثل 25% من الطاقة العالمية المستهلكة. تزداد فرص الغاز الطبيعي في إفريقيا ازديادًا هائلًا؛ حيث يُقدر إجمالي موارد الغاز الطبيعي المثبتة بنحو 600 تريليون قدم مكعبة.

ذكر لي فاليد، المدير العام للإنتاج في شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال (NLNG)، وأحد المساهمين الرئيسيين في أعمال الغاز الطبيعي المسال العالمية، أثناء مشاركته في حوار أديبك للطاقة الأخير عبر الإنترنت، إن مشاريع الغاز الطبيعي في إفريقيا تمثل مفتاح تحول الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة ويمكن الاستفادة بها في تعزيز فرض التصنيع إلى جانب المساهمة في تقليل الانبعاثات التي تُطلق في الغلاف الجوي.

كما أبرز فاليد أن الغاز أرخص وأنظف وأكثر توفرًا من أشكال النفط التقليدية، ويمكنه دعم الانتقال الواقعي إلى النظام العالمي الجديد للطاقة.

وفي معرض حديثه عن أحدث برنامج توسع لشركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال - مشروع القاطرة-7 - الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 35% من 22 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 30 مليون طن سنويًا، أكد فاليد أهمية المشروع لجميع أصحاب المصلحة؛ حيث من المتوقع أن يزداد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبفضل إضافة القاطرة-7 وزيادة الطاقة الإنتاجية، ستُتاح لشركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال فرصة للحفاظ على مكانتها باعتبارها المورد الرئيسي السادس للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يعمل المشروع على توفير أكثر من 12,000 فرصة عمل جديدة بشكل مباشر، وأكثر من 40,000 بشكل غير مباشر، وخاصةً خلال مرحلة البناء.

يعتقد فاليد أنه بالرغم من قدرة جائحة كوفيد-19 على الحد من بعض أنشطة المشروع التي يمكن تنفيذها لفترة من الوقت، إلا أنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير في التكلفة الإجمالية للمشروع. وأضاف أن عقود المشتريات الهندسية والتشييد (EPC) لمشروع القاطرة-7 تسير على نحوٍ جيد بموجب استراتيجية قرار المقاول المقيدة المعتمدة أثناء كوفيد-19 وقد تم البدء في العديد من مشاركات أصحاب المصلحة لضمان التخفيف من أي مخاطر محتملة غير متوقعة.

وفي معرض حديثه عن الفرص المتاحة أمام أصحاب المصلحة في الصناعة الدولية في سوق الغاز النيجيري، قال فاليد إنه تتوفر لديهم الآن الفرصة للمشاركة في مجالات الخدمة والتصنيع من خلال الشراكة مع الشركات النيجيرية المحلية ومقدمي الخدمات. كما يمكنهم دعم الشركات النيجيرية الراغبة في استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر بديل للطاقة النظيفة، فضلًا عن تمويل احتياجات الشركة الشريكة عند الحاجة.