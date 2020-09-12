بريطانيا ترفع التجارة مع اليابان 19.5 مليار دولار بعد «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان؛ في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست.

وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان، أن «المملكة المتحدة أبرمت اتفاقاً للتجارة الحرة مع اليابان، هو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة»، موضحة أنه يفترض أن «يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان» بما قيمته 15.2 مليار جنيه استرليني (19.5 مليار دولار).

وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على «اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان» خلال اتصال جرى عبر الفيديو الجمعة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو.

ويعد اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبي واليابان دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، أساس الاتفاق الحالي بين لندن وطوكيو.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، وتحاول حالياً إبرام اتفاقات تجارية قبل نهاية العام.

وقالت تروس: «هذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا واليابان بصفته الاتفاق التجاري الرئيسي الأول لنا لمرحلة ما بعد بريكست».

وأضافت: إن «الاتفاق الذي تفاوضنا عليه - في وقت قياسي وفي ظروف صعبة للغاية - يتجاوز بكثير اتفاق الاتحاد الأوروبي القائم، ويحقق مكاسب جديدة للأعمال التجارية البريطانية في صناعاتنا العظيمة في مجال الغذاء والشراب والصناعات التكنولوجية».

وأضافت: إن الاتفاق «خطوة مهمة» باتّجاه الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ.

(أ ف ب)