عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 1.8 مليار دولار في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي التركي، الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزاً يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في يوليو/ تموز، ما يرجع في الأساس لارتفاع كلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز، عجزاً بملياري دولار.

ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين، إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي إن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضاً من 4.6 مليار دولار في يوليو/ تموز 2019.

وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل عجز عام 2020 عند 26.5 مليار دولار.

ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية.

وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا في 12 شهراً العام الماضي، بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجدداً في أواخر العام الماضي إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي «كوفيد-19» إلى انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت الليرة 20 في المئة منذ بداية العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية.