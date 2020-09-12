اليورو يرتفع مع تهدئة صانعي السياسات في «المركزي الأوروبي» للمخاوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع اليورو قليلا، الجمعة، إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حالياً سيكون أقل من المتوقع.

وبعد مؤتمر صحفي، الخميس، قالت فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك لا يستهدف سعر الصرف، قالت مصادر إن صانعي السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.

وأظهر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أن الدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب. وارتفع الدولار أثناء الليل إذ تسبب اضطراب أسواق الأسهم الأمريكية بتمسك المستثمرين بالملاذات الآمنة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.2 في المئة إلى 1.1841 دولار، بيد أنه بلغ 1.1917 دولار في اليوم السابق، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.

واستقر مؤشر الدولار عند 93.22، بينما علق الدولار أمام العملة اليابانية عند 106.19.

وارتفعت الكرونة النرويجية 0.8 في المئة إلى 9.0215 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ذكر مكتب الإحصاءات النرويجي أنه يتوقع حالياً انكماش الاقتصاد 3.2 في المئة في العام الجاري، بما يقل عن هبوط 3.9 في المئة توقعه في يونيو/ حزيران.

ومقابل اليورو، ارتفعت الكرونة 0.4 في المئة إلى 10.6795، على الرغم من أن تلك التحركات لم تكن كافية لتبديد أثر انخفاضات على خلفية تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة.

وتقدم الجنيه الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.2840، لكنه ظل مستقراً مقابل اليورو عند 92.23 بنس بعد أن تسببت واحدة من أكبر موجات البيع المسجلة هذا العام بدفع العملة البريطانية للانخفاض نحو اثنين في المئة مقابل اليورو، الخميس. (رويترز)