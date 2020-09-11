شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار للدولار امام أغلب العملات الؤئيسية، لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية.



وكشفت بيانات حكومية رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة.

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تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل أمس في تمرير حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وتعرضت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية لخسائر فادحة في الأسبوع الجاري وسط مبيعات مكثفة على أسهم القطاع التكنولوجي بشكل خاص مما دفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 16.40 دولار إلى 1947.90 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 1963.4 دولار وأقل سعر عند 1944 دولارا.