شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي وسط عدم يقين بشأن الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق بشأن الكونجرس والحزمة المالية المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



كانت أنباء قد تناقلت أمس بأن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل في تمرير مسودة الاتفاق المعني بحزمة التمويل المخصصة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



ويرى محللون أن فشل مجلس الشيوخ يشير إلى إمكانية الإخفاق في تمرير الحزمة المالية الثانية.

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من ناحية أخرى، تتزايد حدة لانتقادات والهجوم المتبادل بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمرشح الجمهوري لولاية ثانية وأيضا منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



هذا، وقد أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة.