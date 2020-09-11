شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط و"برنت" لا يزال أعلى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الترقب في الأسواق لتطورات الطلب والمعروض العالمي.



واستقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرنتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة.



ويتجه النفط نحو تسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي في ظل القلق بشأن الطلب العالمي والتوترات بين كبار المنتجين لا سيما المخاوف من اندلاع حرب أسعار مجددا.

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كانت السعودية قد أعلنت عن خطة لخفض أسعار النفط المصدر لعملائها في آسيا خلال أكتوبر/تشرين الأول.



وكشفت بيانات صادرة أمس الخميس عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أسابيع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 37.8 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 40.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.