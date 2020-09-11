شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع قليلا رغم صدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار الغذاء في نيوزلندا ارتفع بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2%.



وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي للشركات النيوزلندية مستوى 50.7 نقطة في أغسطس/آب بينما سجلت القراءة السابقة مستوى 59 نقطة.

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وعلى الرغم من استمرار أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، إلا أن نيوزلندا من الدول القليل التي نجحت في السيطرة على المرض واحتواءه.



وساد القلق أوساط المستثمرين بعد أنباء عن عراقيل شديدة على طريق التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التمويل الثانية بالكونجرس الأمريكي لمواجهة تداعيات كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6652، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6695 في حين سجل أقل سعر عند 0.6643.