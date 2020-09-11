شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصات الخليج..و"السعودية" تواصل الصعود للأسبوع الحادى عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.12% رابحاً 90.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% رابحاً 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 720 مليون درهم ليغلق عند مستوى 315.65 مليار درهم، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.73% خاسراً 33.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 10.12 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.17 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.45% خاسراً 20.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.12% رابحاً 90.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 22.71% رابحاً 2160.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 36.4 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.055 تريليون ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.12% رابحاً 90.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 22.71% رابحاً 2160.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 36.4 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.055 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 2.4 مليار سهم بقيمة 60.39 مليار ريال، وصعد ببورصة السعودية، 16 قطاعاً على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع المواد الأساسية 1.3%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.2%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% رابحاً 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 720 مليون درهم ليغلق عند مستوى 315.65 مليار درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% رابحاً 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 720 مليون درهم ليغلق عند مستوى 315.65 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 37.32%، بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.30%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%.

بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.73% خاسراً 33.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 10.12 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.17 مليار درهم. بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.73% خاسراً 33.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 10.12 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.17 مليار درهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.71%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 6.56%، أعقبه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 6.71%، أعقبه سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.79%، تلاه سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.44%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.45% خاسراً 20.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 34.61 مليون سهم بقيمة 4.06 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.45% خاسراً 20.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 34.61 مليون سهم بقيمة 4.06 مليون دينار بحريني.

وهبطت ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.38%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.25% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.83% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.12%، كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.





بورصة مسقطتراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.6% خاسراً 59.9 نقطة ليغلق عند مستوى 3686.29 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 67.93 مليون ريال ليغلق عند مستوى 19.72 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 24.28 مليون سهم بقيمة 3.84 مليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "طفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.91%، ثم سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 4.17%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.22%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.25%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 5.26%.



بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50% خاسراً 29.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.31% رابحاً 55.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وصعد مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 2.29% رابحاً 97.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50% خاسراً 29.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.31% رابحاً 55.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وصعد مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 2.29% رابحاً 97.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.58 مليار سهم بقيمة 173.25 مليون دينار عبر تنفيذ 51.22 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 9 ملايين دينار ليغلق عند مستوى 30.766 مليار دينار.