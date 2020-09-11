شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون جنيه صافى شراء " العرب " فى البورصة للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العرب ن صافي شراء بالبورصة المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، بقيمة 33.8 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، و39.2 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 73 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 397.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.2%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 73.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 20.1%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.97 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.75 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 321.8 مليار جنيه إلى 316.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 192 مليار جنيه إلى 190.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 513.8 مليار جنيه إلى 506.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.