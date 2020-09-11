شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 11-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 11-9-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، وعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر فى مواجهة جائحة كورونا، وقدمت بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية، جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذى تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن 40 دولة.

وزير المالية يدعو لتمويل مصل كورونا بـ4 مليارات دولار في مصر وجنوب أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز سُبل التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات القارية، ودعم الجهود التنموية بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة السعى الجاد لتنشيط حركة التجارة البينية الأفريقية على نحو يتسق مع حجم التجارة الأفريقية.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، فى لقائه مع بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، أنه ينبغى توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، مُثَّمنًا اقتراح البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بضرورة تعاون الدول الأفريقية فى تمويل إنتاج مصل «كورونا» بقيمة تقديرية تبلغ 4 مليارات دولار بكل من مصر وجنوب أفريقيا.

الإسكان تمهل الشركات المخصص لها أراضٍ خدمية بمدن الجيل الرابع 6 أشهر للسداد

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الارض، أو قيام الشركة بسداد (الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض) أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الارض شاملا (1 % مصاريف إدارية، 0.5 % مجلس أمناء)، وأية رسوم أخرى قد تكون مقررة، بذات السعر النقدى بدون أعباء.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المهلة تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

مصر تنجح فى زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات لأول مرة

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، منطقة شرق العوينات، حيث تفقد تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمزرعة تابعة للشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية.

وبحسب بيان وزارة قطاع الأعمال، اليوم الجمعة، رافق الوزير فى جولته، عدد من قيادات وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام.

وفى مستهل الجولة، تم استعراض فيديو توضيحي، لمراحل تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فداناً باستخدام أساليب الميكنة فى الزراعة، وكذلك الجنى الذى من المقرر أن يتم قبل نهاية سبتمبر الجاري، وتأتي التجربة فى إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، تحت إشراف وزارتي قطاع الأعمال والزراعة.

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"الاتصالات" توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى فى الصحة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات تكنولوجية عالمية لتعزيز سبل التعاون المشترك فى تنفيذ مشروعات بحث وتطوير لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات الصحة ومعالجة اللغات الطبيعية والاستخلاص الآلى للمعلومات.

جاء ذلك بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا، فى إطار السعى نحو تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيات فى كافة القطاعات.

جهاز الإحصاء يؤكد إنفاق مصر: 1,6 تريليون جنيه على الدعم خلال 10 سنوات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إنفاق الدولة المصرية على الدعم بلغ 1,6 تريليون جنيه خلال 10 سنوات، حيث سجلت 101,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 132,9 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 31,3 % ، ثم انخفضت في العام المالي التالي لتسجل 113 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 15 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، ثم عادت للارتفاع مرة ثانية خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 160,1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 41,7 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 178,7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 11,6 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 153,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 13,8 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 128,5 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 16,5 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 222,1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72,8 % عن عام 2016/2017، وانخفضت عام 2018/2019 لتسجل 214,3 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 3.5 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 171,8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19,8 % عن العام السابق عليه.

وزيرة التخطيط تقدم مقترحات لـ40 دولة لمواجهة كورونا استرشادا بتجربة مصر

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر فى مواجهة جائحة كورونا، وقدمت بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية، جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذى تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن 40 دولة.

وخلال الاجتماع استعرضت هالة السعيد جهود الدولة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن الدولة كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة.