شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية وحجم الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم "العربية لحليج الأقطان" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 102.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 351.8 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 171.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 290.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "البنك التجاري الدولي" بحجم تداول بلغ 3.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 254.2 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 17.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 239.2 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 8.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 227.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 28.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 207.3 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 39.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 114.7 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 14.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 112.3 مليون جنيه، وفى التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 73.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 112.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 34.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 105.9 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.