شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع من أدنى مستوى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلصة من الخسائر التي سجلها المعدن الصناعي في وقت سابق بالتعاملات الآسيوية، وذلك مع تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف.



وكان النحاس قد تعرض لضغوط بسبب أنباء سلبية بشأن تبدد التفاؤل المحيط بحزمة التمويل الثانية من الكونجرس الأمريكي وأيضا المخاوف المتعلقة بمفاوضات "بريكست".

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وهبطت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2% إلى 6589 دولارا للطن، وهو المستوى الأدنى منذ الرابع من سبتمبر/أيلول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 3.02 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى 3.04 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.97 دولار.