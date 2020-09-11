شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية وسط تجاهل من جانب المستثمرين للمخاوف المحيطة بالكونجرس.



وكانت تقارير قد تحدثت أمس عن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لمسودة قانون حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



ويرى مراقبون أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير هذه الحزمة يلمح إلى إخفاق من الكونجرس في الموافقة عليها من الأساس.

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هذا، وهناك مخاوف وعدم يقين أيضا يتعلق بمفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والفشل حتى الآن في إبرام اتفاق يحول دون خروج لندن بشكل غير مرن.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 27693 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 10960 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3354 نقطة.