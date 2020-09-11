شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. بوابة مصر الرقمية طريقك لإنجاز الخدمات الحكومية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الاتصالات نهاية الشهر الماضى، منصة مصر الرقمية تجريبياً، وتضم المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية تقدم نحو 34 خدمة، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن بوابة مصر الرقمية، وكيفية استخدامها.

1- ما هى بوابة مصر الرقمية؟

- مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

2- هل تُقدَم خدمات مصر الرقمية مجاناً؟

-إنشاء حساب على مصر الرقمية مجانى، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكنك معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

3- ما هى طريقة الوصول للخدمات؟

- هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

4- هل يجب تواجدى فى الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

- إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

5- كم يستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

- قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

6- ما هى المستندات المطلوبة عادةً؟

- الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

7 -هل تستخدم البوابة خاصية لزيادة الأمان على الشبكة؟

- نعم، نحن تطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

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8- هل تصميم البوابة يعمل مع كل الأجهزة؟

- تم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

9- ما الذى يميز بوابة مصر الرقمية عن مشروعات الدولة الأخرى للميكنة؟

- مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مضيفا كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.

10- ما هى المشاكل التى تواجه مستخدمى بوابة مصر الرقمية؟

- هناك عددًا من المشاكل التي تواجه المواطنين خلال التسجيل لأداء الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، وهى أولًا كتابة المستخدم فى خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، وثانيًا رقم المصنع، حيث يطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومى، وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومى للمواطن من عدمه، وإذا كان موقوف عن المستخدم التعامل لأى أسباب أخرى، كما يكشف أى محاولة لتزوير البيانات، وضمان حماية بيانات المواطن.

11- كيف يعرف المواطن الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية؟

- هناك طريقتان للوصول للخدمات على البوابة؛ الأولى من خانة "جميع الخدمات" الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة، وتعرض كافة الحزم المتاحة على البوابة وداخل كل حزمة تعرض الخدمات المتاحة، مثل حزمة التموين تضم داخلها خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل أو بدل تالف، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعى، الطريقة الثانية داخل كل خدمة متاح الوصول للصفحة الرئيسية التى تضم كافة الخدمات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه يمكن للمستخدم من خلال خدمات التموين المتاحة، معرفة إذا يستحق الحصول على دعم التموين من عدمه.

12- كيف يتابع المواطن طلبات الخدمات الحكومية المقدمة؟

- تتيح بوابة مصر الرقمية خانة لمتابعة المستخدم الطلبات التى تقدم بها عبر البوابة، والتى تظهر للمستخدم كافة مراحل طلبه حتى الانتهاء منه وتوصيل الأوراق للمستخدم، كما ترسل البوابة للمستخدم إشعارا بآخر تطورات طلبه، وحال تأخر طلبات عن المدة المقدرة، ترسل وزارة للاتصالات للجهة المعنية للاستعلام عن سبب تأخر الطلب عن المدة المقدرة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات.

13- ما هى الخدمات الجديدة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة؟

- ستضيف وزارة الاتصالات على منصة مصر الرقمية قريبًا خدمات الأحوال المدنية، مثل خدمات إصدار شهادات الميلاد والطلاق.

14- كيف يمكن لغير القادرين استخدام المنصة؟

- عملت وزارة الاتصالات على ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومن المقرر الانتهاء منهم نهاية الشهر الجارى، كما افتتحت الوزارة أول مركز خدمة متميز فى أحد المولات التجارية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تقديم الخدمة لتلبية احتياجات كافة المواطنين.