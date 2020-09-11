شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، منطقة شرق العوينات، حيث تفقد تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمزرعة تابعة للشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية.

وبحسب بيان وزارة قطاع الأعمال، اليوم الجمعة، رافق الوزير فى جولته، عدد من قيادات وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام.

وفى مستهل الجولة، تم استعراض فيديو توضيحى لمراحل تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فداناً باستخدام أساليب الميكنة فى الزراعة، وكذلك الجنى الذى من المقرر أن يتم قبل نهاية سبتمبر الجارى.

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َوتأتي التجربة فى إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، تحت إشراف وزارتى قطاع الأعمال والزراعة.

وفى كلمته، توجه الوزير بالشكر لوزارة الزراعة، مؤكدا أنها تهدف إلى إحلال واردات مصر من الآقطان قصيرة التيلة ومنتجاتها من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتى تقدر بحوالى 3 مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير عملة صعبة وزيادة التشغيل بواسطة موارد محلية وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على الاهتمام بالنهوض بمنظومة القطن المصرى طويل التيلة، والجهود المبذولة للحفاظ على نظافته وتحسين جودته لزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا، مشيرا فى هذا الصدد إلى منظومة تداول القطن الجديدة والتي تطبق فى 4 محافظات لموسم 2020 بهدف تطوير نظم التجارة من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات علنية عليها، بالإضافة إلى التطوير الشامل فى محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.