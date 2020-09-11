شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف عن جنى القطن قصير التيلة أخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، عن أخر تطورات زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات وذلك علي صفحته في الفيس بوك وذلك تأكيدًا لما نشره الخليج 365 أمس عن الزيارة والنتائج المبدئية للقطن قصير التيلة الذي يزرع لأول مرة بنجاح في مصر .

أضاف توفيق أن "أغلبية اللوز تفتح ناقص رشة و نجني قبل آخر سبتمبر بإذن الله الف شكر لرجال الشركة الوطنية" ، لافتا انه بالمناسبة المزرعة في قلب الصحراء على بعد ٥٠ كلم من الحدود مع السودان و300 كلم من الحدود مع ليبيا و هى على مساحة 180 ألف فدان وقد تأسست عام 1995.

واختتم الوزير قائلا "بجد حاجة تفرح".

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كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، توجها امس لمتابعة وتقييم تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانا شرق العوينات، والتى من المنتظر البدء فى حصادها بالماكينة الزراعية وسط توقعات بتحقيق نتائج مبشرة لأول مرة فى مصر، مما يساهم فى تعميم التجربة التى نجحت، ويمثل نقلة هائلة لزراعة القطن القصير فى مصر بحسب ما أكدت المصادر لـ"الخليج 365".