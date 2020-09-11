شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39.91 دولار لبرنت و37.23 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.91 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 15 سنتا أو ما يوازي 0.4%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.23 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 7 سنتات أو ما يوازي 0.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلباً على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المخزونات الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاق مواقع الإنتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقا، وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

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وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة كوفيد-19 بلا هوادة.

وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.