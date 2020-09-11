شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى فى الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات تكنولوجية عالمية لتعزيز سبل التعاون المشترك فى تنفيذ مشروعات بحث وتطوير لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات الصحة ومعالجة اللغات الطبيعية والاستخلاص الآلى للمعلومات.

جاء ذلك بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا، فى إطار السعى نحو تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيات فى كافة القطاعات؛

قام بتوقيع الاتفاقيات من الجانب المصرى الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى؛ وذلك في مقر السفارة المصرية بفرنسا.

و شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "ثيراباناسيا " Therapanacea الفرنسية بشأن تنفيذ مشروع مشترك لتطوير تطبيقات تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات العلاج الاشعاعى لمرضى السرطان من خلال صور الرنين المغناطيسى، وتقييم بروتوكولات العلاج المناعى للتنبؤ المبكر بنسب الاستجابة للعلاج والتى من بينها أمراض سرطانات الثدى والرأس والعنق وغيرها.

وتعتمد هذه التطبيقات على تقنيات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات فى معالجة الصور الطبية لإفادة المرضى والفرق الطبية على حد سواء من خلال تقديم علاجًا إشعاعيًا عالى الدقة، مما يتيح تحسين كافة مراحل علاج مريض السرطان.

يذكر أن شركة " ثيراباناسيا " Therapanacea هى شركة فرنسية متخصصة في التكنولوجيا الطبية، وتعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير برامج لتحسين التشخيص والتنبؤ وعلاج السرطان والأمراض المعقدة الأخرى؛ وقام بالتوقيع من جانب الشركة؛ كاترين مارتينو الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة " إنستاديب " InstaDeep الانجليزية بشأن تنفيذ مشروع مشترك لتطوير منصة معالجة اللغة العربية الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعى لتمكين تطوير تطبيقات باللغة العربية القياسية الموحدة واللهجات المختلفة على مستوى النص أو الكلام، وتعزيز الاستفادة القصوى من البنية التحتية للحوسبة فائقة القدرة فى مصر، وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات.

وبموجب مذكرة التفاهم؛ فسيتم بحث سبل التعاون فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات من أجل إيجاد حلول لتحديات التنمية فى القطاعات المختلفة، بما فى ذلك الدعم الافتراضى والتحليلات التنبؤية وتوليد الأفكار من البيانات غير المهيكلة، وأبحاث التنقيب عن البيانات، وروبوت الدردشة الذكى، ورصد وتحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعى، وإجابة الاستفسارات الفريدة بالنص الحر التى تتطلب توليف مصادر بيانات متعددة والتى تعتمد على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والمعنية بالتفاعلات بين أجهزة الكمبيوتر واللغة البشرية؛ ولا سيما كيفية برمجة أجهزة الكمبيوتر لمعالجة كميات كبيرة من بيانات اللغة العربية الطبيعية وتحليلها.

كما سيتم التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة فائقة القدرة فى مصر، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات لمختلف الفئات والتى تشمل طلاب المدارس وخريجى الجامعات وخبراء المجال والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم.

ولقد تأسست شركة " إنستاديب " InstaDeep الانجليزية عام 2014 فى تونس، وشاركت فى تطوير وتنفيذ مشروعات متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى فى جميع أنحاء العالم؛ كما أن لها شراكات مع شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال مثل نفيدا، ونتآب، وإنتل، وجوجل، وديب مايند، ولها سبعة أفرع فى أنحاء العالم؛ وقام بالتوقيع من جانب الشركة؛ إيزابيل لافارد المدير المالي ورئيس مكتب الشركة بباريس.

Advertisements

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تيكليا" Teklia الفرنسية بشأن تعزيز سبل التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تطوير مشروع مشترك لاستحداث تطبيقات من شأنها دعم اللغة العربية فى الاستخلاص الآلى للمعلومات والمعالجة الدلالية، وفهرسة الوثائق الممسوحة ضوئيًا، والتعرف الآلى على الوثائق القديمة المكتوبة باليد والمطبوعة والمخطوطات التاريخية والحديثة.

وتعتمد تطبيقات الاستخلاص الآلى للمعلومات والمعالجة الدلالية وفهرسة الوثائق الممسوحة ضوئيًا على تقنيات التعلم الآلى والتعلم العميق لتتمكن من التعرف الذكى على الحروف بما ينتج عنه تحسينات كبيرة لرقمنة المستندات والنصوص على نطاق واسع مع تقليل الأخطاء؛ وتساعد تقنية التعرف الضوئى الذكى على رقمنة المستندات والصور التى كانت من قبل تمثل تحديًا لأنظمة التعرف الضوئى على الحروف القديمة، مثل الرسائل المكتوبة بخط اليد والمخطوطات التاريخية والكتب والوثائق القديمة، بالإضافة إلى التصنيف الآلى للوثائق (المحتوى والصور) والاستخلاص الآلى للكيانات مثل الأسماء، والأماكن، والتواريخ، وغيرها، وإتاحة البحث فى محتوى هذه النصوص.

وتعمل شركة " تكليا " Teklia الفرنسية على تطوير حلول للفهم التلقائي للمستندات الرقمية القائمة على تقنيات التعلم الآلى والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية، ويخصص جزء كبير من نشاط الشركة لمشاريع بحثية مشتركة في فرنسا وأوروبا وكندا لزيادة الوصول إلى المعرفة المكتوبة والتراث الثقافى؛ وقام بالتوقيع من جانب الشركة؛ كريستوفر كيرمورفانت الرئيس التنفيذى للشركة.

هذا وقد أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تنوع في مجالات العمل التى سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات الثلاث التي يتم توقيعها من أجل استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في قطاعات مختلفة بما يمثل خطوة كبيرة فى بناء مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود التى بذلتها السفارة المصرية في باريس لاتمام هذه الاتفاقيات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مجالات عمل الاتفاقيات والتي تشمل خدمة مرضى السرطان، ومعالجة اللغات الطبيعية وهو المشروع الذى يحقق أحد أهم أهداف استراتيجية الوزارة وهو الخاص بتحقيق الريادة في معالجة اللغات الطبيعية لاسيما اللغة العربية؛ مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع لتعظيم دور التكنولوجيا في التعرف على محتوى المخطوطات واللغات القديمة وبالتالي فهم أعمق للثقافة والتاريخ

كما أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى أن يشهد فى اللقاء المقبل ثمرة هذا التعاون مع الشركات الثلاث.

ومن جانبه؛ أعرب السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي يتم خلاله عقد شراكات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثلاث شركات عاملة فى فرنسا، وهو الأمر الذى يعد نتاج الزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور عمرو طلعت خلال العام الماضي لباريس، مشيرا الى أن هناك علاقات صداقة قوية تجمع بين مصر وفرنسا فى ظل الدور الريادي الذي تقوم به كلا منهما على المستوى الإقليمي .

واوضح السفير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لما له من اولوية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مؤكدا على أنه على أتم الاستعداد للمساهمة في أي جهود تقوم بها الوزارة، وفي أي دور يطلب من السفارة .

كما وجهت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى الشكر للسفارة المصرية في فرنسا على الجهد المبذول لإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعى، مشيرة الى ان هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحة ان مجالات التعاون وفقا للاتفاقيات تشمل منصة معالجة اللغة العربية والتي ستمثل قاعدة مهمة لبناء تطبيقات تعتمد على اللغة العربية في مصر والوطن العربي، بالإضافة الى مشروع للتعرف الضوئي على الحروف للمخطوطات القديمة وهو الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في مشروع منصة تراث مصر الرقمي، كما سيتم تنفيذ مشروع لعلاج مرضى السرطان سيسهم في توفير الوقت والمجهود في تحليل صور الرنين المغناطيسي.