شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لكنها لا تزال تحت ضغط مخاوف تراجع الطلب فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الخام التجارية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد الشكوك حول وتيرة تعافي مستويات الطلب العالمي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 37.43$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.00$، وسجل أدنى مستوي عند 36.98$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 40.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.93$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.70$.

فقدت الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.0% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت الوكالة ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.1 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 500 مليون برميل ، فى أول زيادة أسبوعية خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وزاد إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 300 ألف برميل يوميا ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى حوالي 10 مليون برميل يوميا ، بعد إعادة ضخ الإمدادات تدريجيا من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة أعاصير وعواصف.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الحالي ، فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 4.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد الشكوك حول وتيرة تعافي مستويات الطلب العالمي.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

قالت مجموعة أوراسيا الاستشارية فى مذكرة إن تفشي المرض مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يقلل الطلب على الوقود ،على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يعيد أرباح مصافي التكرير إلى المنطقة الإيجابية.