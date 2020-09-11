شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات التضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 93.10 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.33 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.35 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ،بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.3% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.66 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية بسبب تباطؤ الطلب كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد اجتماع المركزي الأوروبي ،والذي أبقي خلاله على السياسة النقدية دون أي تغيير ،وتصريحات "كريستين لاجارد" رئيسة البنك بأن الإجراءات التحفيزية الحالية كافية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية فى أوروبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات التضخم الرئيسية خلال آب/أغسطس ،والتي توضح مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.2% سنويا فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 1.0% فى تموز/يوليو ، وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.